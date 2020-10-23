В Хасавюрте застрелили экс-бойца ММА

По горячим следам удалось найти и задержать двух мужчин, которые подозреваются в убийстве.

Накануне вечером в одном из кафе города Хасавюрта найдено тело 35-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Убитым оказался бывший боец ММА Шамиль Абдулмуслимов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, сообщает РИА Дагестан.

В ходе четких спланированных действий правоохранительных органов по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве. Ими оказались двое местных жителей 24 и 53 лет.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на закрепление доказательственной базы.

Ранее:В Муроме мать убила 9-летнего спящего сына

Фото:Instagram

Видео: Mash