В Муроме мать убила 9-летнего спящего сына

После она нанесла ему 8 ножевых ранений.

В Муроме Владимирской области неадекватная женщина задушила и зарезала своего 9-летнего сына.

Издание "Муром 24" сообщает, что сегодня утром 23 октября в одной из квартир Мурома женщина убила своего 9-летнего сына. Женщина сначала задушила мальчика, а затем нанесла ему 9 ножевых ранений.

Уточняется, что женщина вдова и психически нездорова. С 2015 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Соседи характеризовали женщину положительно.

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Фото:Piter.TV