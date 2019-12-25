В Усть-Куте женщина насмерть забила 4-летнего приемного сына

Суд отправил женщину на 11 лет и 10 месяцев в колонию общего режима.

В Усть-Куте суд отправил женщину на 11 лет и 10 месяцев в колонию общего режима за убийство приемного ребенка.

Следствием и судом установлено, что женщина систематически избивала приемного ребенка. В феврале 2018 года в возрасте 4 лет ребенок от побоев скончался. Женщина вину свою не признала. В октябре 2019 год суд назначил ей наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 12 лет.

Сейчас стало известно, сообщает издание "IRK", что апелляционным определением Иркутского областного суда приговор изменён. Наказание снижено до 11 лет 10 месяцев колонии общего режима.

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