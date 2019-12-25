В Волгоградской области ревнивица убила двух взрослых и 3-летнего ребенка

Суд приговорил женщину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Волгоградской области суд вынес приговор 25-летней жительнице Котово за поджог дома и убийство 3 человек.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области сообщил, что суд вынес приговор 25-летней женщине, которая виновна в гибели 2 взрослых мужчин и 3-летней девочки.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 августа 2018 года подсудимая поссорилась с мужем, который сообщил ей о своей симпатии к соседке. Женщина из ревности пришла к дому соперницы, облила входную дверь бензином и подожгла ее. В доме соседка проживала совместно отцом, мужем и тремя малолетними детьми.

Из полыхающего дома соседи спасли женщину и 2х ее детей. Муж, отец и 3-летняя дочка погибли на пожаре. Дом полностью сгорел. Суд признал женщину виновной по статьям УК РФ: "Убийство, совершенное общеопасным способом, более двух лиц, в том числе малолетнего", "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба".

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с прибыванием в исправительной колонии общего режима.

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