В Одинцово мать бросила двоих детей на заправке

Таким образом женщина решила проучить сыновей за плохое поведение.

В Одинцово Московской области женщина в воспитательных целях бросила двоих сыновей на АЗС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как удалось установить, 34-летняя местная жительница за плохое поведение высадила на АЗС мальчиков 6 и 7 лет и уехала. Дети бежали вслед машине по проезжей части, пока рядом с ними не остановился таксист. Мужчина посадил напуганных ребят в машину и довез до ближайших сотрудников ГИБДД.

Мать же обратилась в полицию с сообщением о похищении детей. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье " Оставление детей в опасности".

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