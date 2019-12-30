В Красноярске разведенная женщина убила своего 3-летнего сына

После убийства сына женщина свела счеты с жизнью.

Накануне вечером, 28 января, в Красноярске обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка.

Трагедия произошла в одной из квартир в Кировском районе Красноярска. Бывший муж и отец 3-летнего мальчика пришел навестить ребенка, но ему никто не открыл. Через балкон мужчина проник в квартиру, где обнаружил мертвыми бывшую жену и их сына.

По предварительным данным, женщина сначала убила сына, а затем покончила с собой. Обстоятельства трагедии выясняются. Семья считалась благополучной, на учете не состояла.

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Фото: Piter.TV