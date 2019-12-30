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В Новосибирске мужчина убил беременную девушку и скрылся

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Убийцу беременной девушки нашли в Омске и задержали.

В Новосибирске мужчина зарезал беременную девушку в подъезде дома.

Следственные органы СКР по Новосибирской области сообщают, что в понедельник в дневное время в подъезде жилого дома 34-летний мужчина нанес удар ножом в спину своей знакомой беременной 33-летней женщине и скрылся с места преступления. Раненую женщину доставили в больницу, где, несмотря на усилия медиков, она скончалась. На мужчину завели уголовное дело по статье "убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности" и объявили в розыск.

Сегодня стало известно, что мужчина воспользовался сервисом для попутчиков и уехал в Омск, где его и нашли. 

В настоящее время подозреваемый доставлен к следователю СКР и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

СУ СК РФ по Новосибирской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Выполняются все необходимые следственные действия.

На опубликованном видео в соцсетях с камеры наблюдения в подъезде видно, что мужчина подкараулил девушку и нанес множественные удары ножом. На видео видно, что рядом с женщиной скапливается огромная лужа крови. После того как израненная женщина осела на пол, подозреваемый несколько раз пнул ее ногами и ушел.

Видео и фото: ВК, Инцидент Новосибирск

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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