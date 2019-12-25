В квартире Альметьевска нашли тела женщины и ее задушенного 8-летнего сына

По предварительным данным, женщина совершила суицид.

В Татарстане расследуется уголовное дело по факту убийства 8-летнего мальчика.

Как сообщают региональные следственные органы СКР по Республике Татарстан, 19 мая в одной из квартир жилого дома в Альметьевске глава семьи, вернувшись домой, обнаружил тела 38-летней жены и 8-летнего сына. На теле ребенка были следы удушения. Женщина, предположительно, покончила с собой.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. В ходе расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Направлена на изучение записка, которая найдена была возле женщины.

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Фото: Piter.TV