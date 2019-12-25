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В Энгельсе Саратовской области произошло обрушение жилого дома
Сегодня, 9:02
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В Энгельсе Саратовской области произошло обрушение жилого дома

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Во время ЧП пострадала женщина.

В городе Энгельс Саратовской области ранним утром обрушилась лестница в многоэтажном доме.

ТАСС сообщает, что ЧП произошло около 7 часов 25 минут 20 мая в четырехэтажном четырехподъездном доме. Обрушились лестничные марши между вторым и третьим и третьим и четвертым этажами. Во время обрушения пострадала женщина (возраст около 35 лет), жительница подъезда. 

Жильцы дома эвакуированы. В настоящее время идет разбор завалов.

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Фото: МЧС РФ по Саратовской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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