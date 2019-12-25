В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с хозяйкой квартиры

Женщина с серьезными переломами госпитализирована в реанимацию.

В Воронеже балкон жилого дома рухнул вместе с человеком.

ЧП произошло сегодня, 7 мая, по адресу улица 9 Января, 169 в Воронеже. На втором этаже здания, которому 70 лет, обрушился балкон, когда на нем находилась женщина 1971 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления по делам ГО И ЧС.

С тяжелыми переломами женщина госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Сегодня ранее: В Саратовской области погиб годовалый малыш, упав с шестого этажа.

Фото: ВК, Эдик Варяг