В Петербурге задержан "ММА-блогер" Амид Юсубов

В социальную сеть он выложил видео, в котором "угрожал терактами на территории России" и пропагандировал нацизм.

В четверг, 7 сентября, "ММА-блогера" Амида Юсубова задержали правоохранители в Петербурге. В социальную сеть он выложил видео, в котором "угрожал терактами на территории России" и пропагандировал нацизм, пишет телеграм-канал SHOT.

Вскоре после публикации ролика Юсубов выложил второй, где извинялся и сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. Однако объяснения не спасли его от уголовного дела за разжигание вражды и ненависти – блогеру грозит до 6 лет колонии.

Ранее Юсубов был судим за побои. Кроме того, его привлекали к ответственности за распитие алкоголя с несовершеннолетними.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в организации заказного убийства.

Видео: Piter.TV