  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:12
126
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержан "ММА-блогер" Амид Юсубов

0 0

В социальную сеть он выложил видео, в котором "угрожал терактами на территории России" и пропагандировал нацизм.

В четверг, 7 сентября, "ММА-блогера" Амида Юсубова задержали правоохранители в Петербурге. В социальную сеть он выложил видео, в котором "угрожал терактами на территории России" и пропагандировал нацизм, пишет телеграм-канал SHOT.

Вскоре после публикации ролика Юсубов выложил второй, где извинялся и сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит. Однако объяснения не спасли его от уголовного дела за разжигание вражды и ненависти – блогеру грозит до 6 лет колонии.

Ранее Юсубов был судим за побои. Кроме того, его привлекали к ответственности за распитие алкоголя с несовершеннолетними. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в организации заказного убийства.

Видео: Piter.TV

Теги: боец мма, разжигание ненависти и вражды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии