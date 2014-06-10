В Москве боец ММА Чоршанбиев устроил езду без прав и полиса

Он на автомобиле Toyota Camry создавал угрозу жизни и здоровью других водителей. На 92-м километре внешней стороны МКАД его догнали сотрудники полиции.

В Москве полицейские задержали водителя, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю. Он нарушал правила дорожного движения и снимал происходящее на видео для соцсетей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Об инциденте стало известно в пятницу. Полицейские разъяснили, что правила нарушал блогер и боец ММА Чоршанбе Чорнашбиев. Он на автомобиле Toyota Camry создавал угрозу жизни и здоровью других водителей. На 92-м километре внешней стороны МКАД его догнали сотрудники полиции. Они доставили нарушителя в отдел ГИБДД по Юго-Восточному округу для дальнейших разбирательств.

В ходе задержания водитель предъявил удостоверение, которое не имеет юридической силы в России. Документа российского образца у него не оказалось. Его автомобиль доставили на специализированную стоянку.

Ранее мы сообщили, что рядом со штаб-квартирой ООН в Манхэттене задержали вооруженного мужчину.

Видео: Instagram/gibdd77