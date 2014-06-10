Рядом со штаб-квартирой ООН в Манхэттене задержали вооруженного мужчину

Он был взят под стражу.

Полицейские Нью-Йорка задержали вооруженного мужчину рядом со штаб-квартирой ООН в Манхэттене. Об этом сообщается в микроблоге департамента.

В сообщении отмечается, что сейчас ситуация в квартале безопасна, однако пока лучше избегать района 42-й улицы, Первой и Второй авеню.

За час до этого в твиттере полицейские сообщили об инциденте в этом районе и сообщили, что туда могут приехать автомобили экстренных служб, а также может быть перекрыто движение.

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Видео: Youtube/The Sun