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Рядом со штаб-квартирой ООН в Манхэттене задержали вооруженного мужчину

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Он был взят под стражу.

Полицейские Нью-Йорка задержали вооруженного мужчину рядом со штаб-квартирой ООН в Манхэттене. Об этом сообщается в микроблоге департамента.

В сообщении отмечается, что сейчас ситуация в квартале безопасна, однако пока лучше избегать района 42-й улицы, Первой и Второй авеню.

За час до этого в твиттере полицейские сообщили об инциденте в этом районе и сообщили, что туда могут приехать автомобили экстренных служб, а также может быть перекрыто движение.

Ранее мы писали, что в Петербурге годовалая девочка отравилась таблетками для лечения анемии. 

Видео: Youtube/The Sun

 

Теги: вооруженный мужчина, штаб-квартира оон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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