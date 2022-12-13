Вооруженного мужчину заметили возле школы Железногорска

Мэрия города усилила охрану соцобъектов.

Камеры у одной из школ Железногорска (Красноярский край) запечатлели вооружённого гражданина неподалёку от учреждения. Об этом сообщил телеканал "360".

Судя по кардам, мужчина был одет в куртку тёмного цвета с меховым капюшоном. Он двигался неторопливо. После появления информации о подозрительном гражданине в информационном поле, мэрия города доложила об усилении охраны рядом с детскими садами и школами. Социальные объекты закрыли свои территории.

Добавим, что первым о мужчине с оружием в руках сообщил неизвестный, который обратился в единую диспетчерскую службу. Предположительно карабин относится к классу охотничьих ружей. Неизвестного объявили в розыск.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина убил 19-летнего студента на почве ревности в Тосно.

Фото: Telegram / РИА Новости