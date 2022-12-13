  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вооруженного мужчину заметили возле школы Железногорска
Сегодня, 15:15
45
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Вооруженного мужчину заметили возле школы Железногорска

0 0

Мэрия города усилила охрану соцобъектов.

Камеры у одной из школ Железногорска (Красноярский край) запечатлели вооружённого гражданина неподалёку от учреждения. Об этом сообщил телеканал "360".

Судя по кардам, мужчина был одет в куртку тёмного цвета с меховым капюшоном. Он двигался неторопливо. После появления информации о подозрительном гражданине в информационном поле, мэрия города доложила об усилении охраны рядом с детскими садами и школами. Социальные объекты закрыли свои территории. 

Добавим, что первым о мужчине с оружием в руках сообщил неизвестный, который обратился в единую диспетчерскую службу. Предположительно карабин относится к классу охотничьих ружей. Неизвестного объявили в розыск. 

Ранее мы сообщили о том, что мужчина убил 19-летнего студента на почве ревности в Тосно.

Фото: Telegram / РИА Новости 

Теги: вооруженный мужчина, новости рф
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии