Мужчина убил 19-летнего студента на почве ревности в Тосно

Возбуждено уголовное дело.

В ночь на воскресенье, 22 января, в дежурную часть поступило сообщение от 35-летней жительницы Вологодской области о том, что она она обнаружила труп 19-летнего молодого человека в квартире одного из домов по проспекту Ленина в Тосно. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывший на указанный адрес правоохранитель обнаружил труп студента 3 курса Академии транспортных технологий с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали по "горячим следам" в 3:30 в посёлке Ульяновка: им оказался неработающий 44-летний мужчина. Как выяснилось, он в ходе конфликта на почве ревности ударил погибшего ножом в живот.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти правоохранители поймали мужчину, который расчленил человека и спрятал останки в бане.

Фото: Piter.TV