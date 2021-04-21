Полиция разыскивает мужчину.

В Москве вооруженный пистолетом мужчина ворвался в гостиницу "Восход". Об этом сообщил Telegram-канал "Mash".

По информации источника, злоумышленник поднялся на четвертый этаж отеля, взорвал страйкбольную гранату и стал ломиться в номера постояльцев. В одном из них, где находились мама с дочкой, он выбил дверь. Злоумышленник угрожал им пистолетом и заставил их смотреть в окно, чтобы принять наркотики, а после сбежал.

Женщина с ребенком отделались легким испугом. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция разыскивает мужчину.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии задержаны подозреваемые в мошенничестве под видом инвестирования.

Видео: Telegram / Mash