Юрист рассказал, как уберечься от краж через мобильные приложения

Эксперт отметил, что необходимо быть внимательным при сохранении на своё устройство приложения неизвестных компаний, особенно в случае, если туда встроены платёжные инструменты.

Пользователи приложений всё чаще становятся жертвами мошенников, похищающих личные данные. Это происходит при разрешении на списание оплаты без кода подтверждения. О том, как защититься о обмана, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе телеканалом "360".

Эксперт отметил, что необходимо быть внимательным при сохранении на своё устройство приложения неизвестных компаний, особенно в случае, если туда встроены платёжные инструменты.

Разрешения, которые можно реализовать через приложения, в том числе в режиме инкогнито, значительно шире, чем у ставших привычными файлов cookies. Но максимальный риск присутствует там, где мы разрешаем списание денежных средств без введения кодов подтверждения, и на одном из первых мест по реальности таких угроз находятся сервисы по аренде зарядных устройств для телефонов, попросту зарядок или пауэрбанков. Александр Хаминский, юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области

Также специалист уточнил, что многие считают нормальным, что при оплате недорогих покупок автоматически не требуется введение пин-кода. Технически код подтверждения и пин отличаются друг от друга по способу верификации, но большинство потребителей не различают их.

Ранее прокуратура предупредила жителей Ленобласти о новой схеме мошенничества в мессенджерах.

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