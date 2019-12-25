Прокуратура предупредила жителей Ленобласти о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Злоумышленники взламывают страницы родственников и друзей жертвы и просят проголосовать за ребёнка (например, сына или дочь) для победы в конкурсе.

Прокуратура 47-ого региона предупредила жителей Ленобласти о новом виде мошенничества, который аферисты осуществляют через мессенджеры. Как пишет пресс-служба ведомства, злоумышленники взламывают страницы родственников и друзей жертвы и просят проголосовать за ребёнка (например, сына или дочь) для победы в конкурсе. Для этого надо перейти по ссылке и сообщить код.

В прокуратуре напомнили, что следовать такой инструкции ни в коем случае нельзя: мошенники используют код, чтобы получить доступ к телефону и распоряжаются деньгами и аккаунтом на расстоянии. Также они продолжают рассылать сообщение, но уже от имени жертвы. Также представители ведомства посоветовали не регистрироваться, не оставлять номер своего телефона и не посылать код.

Наиболее надёжным способом избежать проблем из-за мошенников будет игнорирование их сообщений. Для проверки стоит позвонить хозяину аккаунта и уточнить, действительно ли он просит заветные голоса. Также стоит помнить, что аналогичный способ аферисты используют, прося одолжить денег от имени знакомых.

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Фото: Pxhere