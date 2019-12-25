Акция "Сохраним лес" пройдёт в Ленобласти

Весь инвентарь предоставят организаторы проекта.

В предстоящую субботу, 23 сентября, в Ленинградской области пройдёт ежегодная всероссийская акция "Сохраним лес" в рамках проекта "Экология". Об этом сообщил ЛенТВ24.

В ходе мероприятий каждый житель региона сможет присоединиться к посадке деревьев в лесах: они направлены на восстановление и сохранение окружающей среды доступными способами. Участникам акции нужно пройти предварительную регистрацию, где им предложат наиболее удобное по расположению место. Весь инвентарь предоставят организаторы проекта.

Напомним, что в 2022 году акция "Сохраним лес" прошла в Северной столице. В её рамках на территории Приморского участкового лесничества было высажено 15 молодых дубов, а в Песочинском лесничестве появилось 20 новых сосен.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)