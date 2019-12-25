В Ленобласти открылись благоустроенные общественные пространства

Свирская набережная в Вознесенье, современный скейт-парк в Заклинье, уютный Китайский сад в Ропше и привлекательная набережная в Луге – новые благоустроенные общественные пространства Ленобласти; Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству Ленобласти.
Эти объекты стали доступны жителям и гостям региона благодаря усилиям Комитета по строительству Ленобласти, который тесно взаимодействовал с местным населением, учитывая их мнения и предложения.
Всего в этом году планируется преобразовать 105 парков, скверов, бульваров, аллей, набережных и площадей по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".
Ранее сообщалось, что "Карманные парки" появятся в Ломоносовском районе Ленобласти.
Фото: Комитет по строительству Ленобласти
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