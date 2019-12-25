В Ленобласти открылись благоустроенные общественные пространства

На прошедшей неделе в Ленинградской области открылись несколько объектов городской инфраструктуры, воплощающих идею создания комфортного городского пространства.

Свирская набережная в Вознесенье, современный скейт-парк в Заклинье, уютный Китайский сад в Ропше и привлекательная набережная в Луге – новые благоустроенные общественные пространства Ленобласти; Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по строительству Ленобласти.

Эти объекты стали доступны жителям и гостям региона благодаря усилиям Комитета по строительству Ленобласти, который тесно взаимодействовал с местным населением, учитывая их мнения и предложения.

Всего в этом году планируется преобразовать 105 парков, скверов, бульваров, аллей, набережных и площадей по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

Ранее сообщалось, что "Карманные парки" появятся в Ломоносовском районе Ленобласти.

Фото: Комитет по строительству Ленобласти