"Карманные парки" появятся в Ломоносовском районе Ленобласти

Проект создаст для жителей близлежащих домов ощущение приватности и одновременно вовлечёт их в общественную жизнь района.

В районе "А101 Лаголово" (Ломоносовский район Ленобласти) будут созданы так называемые "карманные парки", призванные стать общественными пространствами нового формата. ОБ этом пишет Spb.aif.ru.

Парки будут представлять из себя небольшие зелёные территории между домами с рекреационными зонами, спортивными площадками и зоной бук-кроссинга. То есть, во дворах района создадут камерные пространства для отдыха местных жителей. Там же будут проходить различные мероприятия с любой концепцией, в том числе, с использованием фуд-траков или мобильных киосков.

По словам руководителя направления разработки "карманных парков" Булата Мирзаханова, проект создаст для жителей близлежащих домов ощущение приватности и одновременно вовлечёт их в общественную жизнь района. Также парки поспособствуют формированию соседских сообществ и групп по интересам.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть усиливает контроль за заказниками.

Фото: Telegram / "А101" | Петербург с тобой