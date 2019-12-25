Ленобласть усиливает контроль за заказниками

Нарушители получили штрафов почти на 400 тысяч рублей.

Больше 340 костров и мангалов в заказниках Ленобласти потушили этим летом в ходе совместных рейдов сотрудники эконадзора и дирекции ООПТ, нарушители получили штрафов почти на 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в администрации 47 региона.

Важно стремиться к полному искоренению нарушений закона на особо охраняемых природных территориях. Жечь костры, устанавливать мангалы и жарить шашлыки здесь запрещено. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Как отметила председатель комитета эконадзора Рамила Агаева, за время рейдов нарушители получили протоколы на сумму более 280 тысяч рублей, а за несоблюдение ограничений и запретов во время особого противопожарного режима – более 100 тысяч рублей.

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Фото: администрация Ленобласти