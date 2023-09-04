Предпринимателя оштрафовали за повреждение воинских захоронений в Ленобласти

Он должен выплатить штраф более 2 млн рублей.

Суд оштрафовал на 2,4 млн рублей гендиректора компании "Эврика" Юрия Мацко, которого признали виновным в повреждении и уничтожении воинских захоронений в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По решению суда, предприятие должно устранить нарушения и восстановить воинское захоронение. Также данный участок предложили внести в список объектов культурного наследия регионального значения.

Предприятию "Эврика" принадлежал участок в посёлке Тельмана. По данным следствия, бизнесмену было известно, что на участке "находятся утерянные и неучтенные воинские захоронения погибших в период Великой Отечественной войны". Однако Юрий Мацко всё равно распорядился провести там земельные работы с применением тяжёлой строительной техники.

Гендиректор был задержан 8 июня 2021 года. Было возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ ("Повреждение, расположенных на территории РФ, воинских захоронений").

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