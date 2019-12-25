В Петербурге ищут бойца ММА, сбежавшего из полиции

Во время задержания он ударил полицейского и выскочил из салона, однако его поймали.

Днем 8 декабря в Красногвардейском районе Петербурга два оперативника задержали бойца ММА. Мужчину усадили в машину, чтобы задать несколько вопросов, касающихся торговли миграционными документами и продажи QR-кодов. Во время допроса боец ударил одного из полицейских, а затем выскочил из салона. Его успели догнать и отвезли в 52-й отдел полиции.

По сведениям 47news, в отделении на бойца собрали достаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело. Однако мужчина не стал дожидаться ареста и около 11 часов 9 декабря сбежал.

Как сообщило издание, 28-летнего бойца зовут Бунед Тухтаев. На профильных ресурсах ММА указано, что его рост 187 см, вес – 92 кг. В начале этого года он проиграл земляку из Узбекистана техническим нокаутом.

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Фото: 47news