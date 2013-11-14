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В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу
Сегодня, 7:49
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу

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Молодой человек находится в медицинском учреждении уже два дня.

В Петербурге разыскивают родных немого подростка, который попал в больницу. В поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" сообщили, что молодого человека госпитализировали 6 декабря, и он уже два дня находится в медицинском учреждении.

На вид юноше около 15-19 лет. Он не может объяснить, откуда он, и кто его родные, потому что не разговаривает. Документов при себе у молодого человека не было.

Его рост 160 см, имеет худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы. Во что был одет, неизвестно.

Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить ПСО "ЛизаАлерт".

Говорится в сообщении

Обратиться можно к сотруднику отряда Марии 89213118106 или позвонить по телефону горячей линии 8 800 7005452.

Ранее мы писали, что полиция разыскивает петербуржца, который избил бывшую жену и отобрал у нее общего ребенка.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер

Теги: лиза алерт, поиски
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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adamles
Сегодня 8:36

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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