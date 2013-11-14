В Петербурге ищут родных немого подростка, попавшего в больницу

Молодой человек находится в медицинском учреждении уже два дня.

В Петербурге разыскивают родных немого подростка, который попал в больницу. В поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" сообщили, что молодого человека госпитализировали 6 декабря, и он уже два дня находится в медицинском учреждении.

На вид юноше около 15-19 лет. Он не может объяснить, откуда он, и кто его родные, потому что не разговаривает. Документов при себе у молодого человека не было.

Его рост 160 см, имеет худощавое телосложение, серые глаза, темно-русые волосы. Во что был одет, неизвестно.

Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить ПСО "ЛизаАлерт". Говорится в сообщении

Обратиться можно к сотруднику отряда Марии 89213118106 или позвонить по телефону горячей линии 8 800 7005452.

Ранее мы писали, что полиция разыскивает петербуржца, который избил бывшую жену и отобрал у нее общего ребенка.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер