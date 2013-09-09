Полиция разыскивает петербуржца, который избил бывшую жену и отобрал у нее общего ребенка

Пара уже попадала в поле зрения полиции.

В Петербурге разыскивают мужчину, который избил бывшую жену и отобрал у нее общего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Утром 8 декабря в полицию обратилась 41-летняя петербурженка, проживающая в доме №77/1 по Суздальскому проспекту. Женщина рассказала, утром она собиралась отвезти 4-летнего сына в детский сад. Выйдя из дома, к ней подошел бывший муж (и отец ребенка) избил ее, забрал сына и уехал на каршеринговом автомобиле в неизвестном направлении. Петербурженку же госпитализировали. В настоящее время полиция разыскивает мужчину.

Выяснилось, что пара уже попадала в поле зрения полиции. В конце прошлого года женщина обратилась в полицию и рассказала, что мужчина забрал сына без ее разрешения и увез в неизвестном направлении. Тогда выяснилось, что мальчик проживает с бабушкой по отцовской линии в Кудрово. Ребенка вернули матери, а отца лишили родительских прав.

Фото: Piter.TV