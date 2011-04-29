Бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать за нарушение миграционного законодательства

Депортировать нарушителя требует полиция. Сам Чоршанбиев доставлен в суд. Время заседания пока не назначено.

Останкинский суд Москвы получил материалы дела бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева. Его могут депортировать за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Депортировать нарушителя требует полиция. Сам Чоршанбиев доставлен в суд. Время заседания пока не назначено. Составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"). По этой статье бойца ММА могут отправить на родину и выписать штраф.

Напомним, что боец ММА Чоршанбиев был задержан 3 декабря в Москве. Он без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в столице, нарушив при этом правила дорожного движения. Мужчину привлекли к административной ответственности. Его машина Toyota Camry отправлена на спецстоянку.

Видео: Telegram/Московские суды общей юрисдикции