За неделю полицейские пресекли свыше 2,3 тыс. нарушений миграционного законодательства в Петербурге и Ленобласти

Кроме того, правоохранителями заведено 127 уголовных дел, направленных на противодействие нелегальной миграции и оформлению фиктивного учета иностранных граждан.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проинформировала о завершении второго этапа специальной операции "Нелегал", прошедшей с 13 по 22 октября.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли более 2,3 тыс. нарушений миграционного законодательства. Примерно 80% нарушений касались процедур въезда в Российскую Федерацию или незаконного нахождения мигрантов на территории государства. Более 400 иностранцев подверглись принудительному высылке из страны.

Кроме того, правоохранителями заведено 127 уголовных дел, направленных на противодействие нелегальной миграции и оформлению фиктивного учета иностранных граждан.

Ранее мы сообщили о том, что у иностранца изъяли более 1 тонны наркотиков в Ленобласти.

Фото: Piter.TV