  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю полицейские пресекли свыше 2,3 тыс. нарушений миграционного законодательства в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 13:58
113
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За неделю полицейские пресекли свыше 2,3 тыс. нарушений миграционного законодательства в Петербурге и Ленобласти

0 0

Кроме того, правоохранителями заведено 127 уголовных дел, направленных на противодействие нелегальной миграции и оформлению фиктивного учета иностранных граждан.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти проинформировала о завершении второго этапа специальной операции "Нелегал", прошедшей с 13 по 22 октября.

Сотрудники правоохранительных органов выявили и пресекли более 2,3 тыс. нарушений миграционного законодательства. Примерно 80% нарушений касались процедур въезда в Российскую Федерацию или незаконного нахождения мигрантов на территории государства. Более 400 иностранцев подверглись принудительному высылке из страны.

Кроме того, правоохранителями заведено 127 уголовных дел, направленных на противодействие нелегальной миграции и оформлению фиктивного учета иностранных граждан.

Ранее мы сообщили о том, что у иностранца изъяли более 1 тонны наркотиков в Ленобласти.

Фото:  Piter.TV

Теги: миграционное законодательство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии