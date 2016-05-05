Более 5 тыс. мигрантам запретили въезд в страну за неуплату налогов и штрафов

Иностранцы стали в 3 раза чаще сообщать ложные сведения о себе в МВД России.

Согласно статистике МВД за первые два месяца 2025 года, в России увеличилось количество правонарушений, совершаемых мигрантами, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, – сообщает в своем Telegram-канале представитель российской полиции Ирина Волк.

Так, в январе и феврале было зарегистрировано в 3 раза больше фактов сообщения иностранцами заведомо ложных сведений о себе. Это, по словам Волк, стало основанием для направления им полицией представления о запрете въезда на территорию Российской Федерации.

Кроме того стало известно, что количество уклоняющихся от налогов или административных штрафов мигрантов также увеличилось. В этом, по сравнению с первыми двумя месяцами 2024 года, в нынешнем году были уличены свыше 5 тыс. иностранных граждан (примерно в 2 раза больше). Им также запретили въезд в страну.

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Фото: Piter.TV