В Госавтоинспекции рассказали о причинах утреннего ДТП на КАД в сторону Кронштадта

О полном восстановлении движения на данном участке будет сообщено дополнительно.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти устанавливает обстоятельства ДТП с перевернувшимся грузовиком на КАД.

Около восьми утра 27 марта на 133 км КАД "А-118" произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель (47 лет), управляя автомобилем DAF, не выбрал безопасную скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям, что привело к заносу и опрокидыванию набок. В результате ДТП щебень рассыпался по всему участку дороги.

В результате аварии движение по кольцевой автодороге "А-118" было перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.

О полном восстановлении движения на данном участке будет сообщено дополнительно.

Видео: Telegram/ Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО