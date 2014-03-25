На дамбе в сторону Кронштадта произошло ДТП, собравшее пробку 5 км

Также авария произошла и на встречной полосе.

Утром 27 марта на дамбе произошло массовое ДТП, которое по данным на 09:00, уже собрало пробку 5 км.



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По данным КЗС, 27 марта 2025 года, в 08:20 поступила информация о ДТП на 133-м километре федеральной трассы А-118 (КАД СПб), на мосту судопропускного сооружения С-2. ДТП произошло на внешнем и внутреннем кольце.

На место происшествия вызваны экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Движение в районе ДТП затруднено: на внутреннем кольце – затруднено, на внешнем – крайне затруднено. Информация о происшествии и участниках уточняется.

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