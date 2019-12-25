В Москве в метро пассажирка упала на пути и погибла

Из-за инцидента с пассажиром движение поездов было нарушено на короткое время.

В Москве пассажирка метро погибла, упав на пути.

Сегодня днем, 21 сентября, в Московском метро на станции "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии погибла женщина, сообщает РИА Новости. Из-за инцидента с пассажиром было нарушено следование поездов от станции "Котельники" до станции "Выхино".

После извлечения тела с путей движение было восстановлено в штатном режиме. О личности погибшей ничего не сообщается.

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