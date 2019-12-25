В Казани во время мытья окон упала с 5 этажа и погибла студентка

Следственные органы выясняют обстоятельства трагедии.

В Казани студентка во время уборки выпала с 5 этажа.

Региональные следственные органы СКР по Республике Татарстан сообщают, что 20 сентября под окнами общежития обнаружено тело 20-летней студентки. Как удалось установить, девушка занималась уборкой после заселения в общежитие. Во время уборки она облокотилась на стекло, то не выдержало веса девушки, и студентка упала с 5 этажа.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Следственными органами организована доследственная проверка, в ходе которой будет установлены все обстоятельства трагедии.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:Piter.TV