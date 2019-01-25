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После падения с высоты 11-го этажа пятилетняя москвичка осталась жива
Сегодня, 19:40
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После падения с высоты 11-го этажа пятилетняя москвичка осталась жива

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Девочка вылезла из окна, когда мама вышла из комнаты.

В Москве на улице Говорова произошло ЧП. Маленькая девочка выпала из окна 11-го этажа. К счастью, она осталась жива, что можно назвать большим чудом. 

Как сообщили в РИАМО, инцидент произошел на улице Говорова. Пятилетняя малышка была дома не одна. В квартире находились мать и еще один ребенок. Женщина вышла из комнаты на несколько минут, а дети смотрели телевизор. Когда она вернулась в детскую, то не обнаружила там свою дочь. Она поняла, что та выпала из окна, потому что оно оказалось открытым.

Выяснением подробностей происшедшего займется Кунцевская межрайонная прокуратура.

Ребенок находится в больнице. Информации о состоянии девочки пока нет.

Ранее на Piter.tv: на Смольной набережной произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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