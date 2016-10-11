На проспекте Славы женщина скончалась после падения из окна

В Сети появилось видео, на котором девушка летит вниз с высоты.

Сегодня утром, 20 ноября, в Купчино произошла трагедия. На проспекте Славы у дома № 60 прохожие нашли тело женщины. Она выпала из окна жилого дома. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Сети появилось видео, на котором девушка летит вниз с высоты. Петербурженка упала с балкона верхнего этажа. Она получила смертельные травмы и умерла.

Подробности случившегося уточняются. На место трагедии приехали правоохранители.

Ранее на Piter.tv: во время проведения прямого эфира в соцсети школьница из Петербурга упала с высоты 12-го этажа.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург