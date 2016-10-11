На проспекте Славы женщина скончалась после падения из окна

Сегодня утром, 20 ноября, в Купчино произошла трагедия. На проспекте Славы у дома № 60 прохожие нашли тело женщины. Она выпала из окна жилого дома. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
В Сети появилось видео, на котором девушка летит вниз с высоты. Петербурженка упала с балкона верхнего этажа. Она получила смертельные травмы и умерла.
Подробности случившегося уточняются. На место трагедии приехали правоохранители.
Ранее на Piter.tv: во время проведения прямого эфира в соцсети школьница из Петербурга упала с высоты 12-го этажа.
Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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