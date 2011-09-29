Во время проведения прямого эфира в соцсети школьница из Петербурга упала с высоты 12-го этажа

Трагедия произошла на проспекте Ветеранов.

Накануне вечером, 18 ноября, на юге Петербурга погибла девочка-подросток. 17-летняя школьница сорвалась с 12-го этажа жилого дома во время съемки видео, на котором она общалась с подписчиками.

Трагедия произошла на проспекте Ветеранов. По информации Piter.tv, ребенок упал с общего балкона. Спасти девушку не удалось.

Известно, что школьница не посещала учебное заведение и не работала. Она состояла на учете в полиции, проживала с мамой, которая работает медсестрой. Семья школьницы неполная, но благополучная.

Ранее на Piter.tv: на мусорном полигоне в Ленобласти нашли тело новорожденной малышки.

Фото: Pxhere