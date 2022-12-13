В Купчино девушка упала с высоты девятого этажа и осталась жива

Пострадавшую перевели в реанимацию. Женщина находится в коме.

Накануне, 13 мая, во Фрунзенском районе девушка выпала с высоты девятого этажа. Инцидент произошел на Софийской улице.

По информации Piter.tv, петербурженка осталась жива. Ее доставили НИИ им. Джанелидзе. У 30-летней пострадавшей диагностировали катотравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану затылочной области, закрытый перелом бедренной кости, травматический шок 3 степени. Сейчас она находится в коме.

Пострадавшую перевели в реанимацию. Ее состояние оценивают как тяжелое.

Стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.tv