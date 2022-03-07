Девушка упала на рельсы на станции "Комендантский проспект"

Утром на станции метро "Комендантский проспект" в Санкт-Петербурге девушка упала на рельсы. По предварительной информации, она находилась в состоянии наркотического опьянения.
Как пишет 78.ru, всё случилось в 8:07. Девушка подошла к краю платформы и упала. Работники вывели пострадавшую с пути и передали скорой помощи, добавили в пресс-службе метрополитена.
По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, упавшая предположительно является несовершеннолетней. Она была доставлена в детскую больницу, где у неё зафиксировали отравление наркотическим веществом. Подробности происшествия уточняются.
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Фото: Piter.TV
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