За сутки в Петербурге из-за угрозы взрыва осмотрели 1023 объекта

Из 436 объектов эвакуировано 88 359 человек.

В Петербурге все выходные и в первый день рабочей недели проходила эвакуация зданий. В понедельник, 18 февраля, масштаб эвакуаций принял шокирующий размах.

Как сообщают городские СМИ со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие", сообщения на электронные адреса с уже знакомым содержанием, от имени "Путина" поступали вчера с 08:29 до 22 часов. С электронных адресов: putin.kremlin@lenta.ru, putin1love1sahar@ro.ru и т.д., в администрации торгово-развлекательных комплексов, учебных заведений, а также других государственных и негосударственных поступают следующие послания:

Поздравляем Вас, здание заминировано. Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не найдут. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Готовы вспомнить зимнюю вишню? Желаем попасть в рай! Сегодня у Вас это получится. С уважением, Путин Владимир Владимирович.

Вчера письмо пришло и в метрополитен Петербурга, в письме было сказано о 250 кг тротила.

В итоге за понедельник, 18 февраля, было осмотрено 1 023 объекта, из 436 объектов эвакуировано 88 359 человек. Все работы сотрудники МВД смогли закончить только в 23:30.

Фото и видео: Piter.TV