Экс-прокурор Аришина возглавила "митинговый" комитет

В "женском батальоне" Смольного пополнение новой руководительницей Комитета по вопросам законности.

Кадровые перестановки в Смольном затронули Комитет по вопросам законности и правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. На роль председателя ведомства выбрана Ольга Аришина, бывший прокурор.

Отметим, что сотрудница 18 лет проработала в Прокуратуре Хабаровска и Северной столицы до того, как перешла в Смольный. Аришина родилась в Белгородской области. Она закончила университет в Воронеже по специальности "правоведение".

Напомним, что Екатерина Аксенова возглавила юридический комитет Смольного.

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