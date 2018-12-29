Екатерина Аксенова возглавила юридический комитет Смольного

Петербурженка Екатерина Аксенова стала новой главой юридического комитета правительства Санкт-Петербурга. О назначении сотрудницы рассказала пресс-служба Смольного.
Отметим, что руководительница училась в Северо-Западной академии госслужбы. В Правительстве Северной столицы женщина работает с конца 90-ых годов. В юридический комитет пришла в 2003 году. К 2014 году Аксенову повысили до должности заместителя председателя ведомства.
Стоит добавить, что праздновать новый пост смогут также главы Комитета по физической культуре и спорту, правозаконности и ведомства по молодежной политике.
Напомним, что Наталья Чечина стала новой главой Курортного района Петербурга.
Фото: Pixabay.com
Оставить комментарий