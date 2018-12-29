Наталья Чечина стала новой главой Курортного района Петербурга

Кроме нее, посты в Смольном получили еще четыре женщины-руководителя.

В Курортном районе Петербурга Смольный утвердил новую главу. Руководителем администрации стала Наталья Чечина, которая является бывшей начальницей дома-интерната ветеранов войны и труда "Красная звезда". Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

Чиновники отметили, что до 2014 года Чечина также занимала управленческие посты. Она трудилась в должностях, начиная от начальника отдела и до заместителя главы районной администрации.

Напомним, что генпрокуратура выявила нарушения в "Пулково", тянущие на 162 млн рублей.

Фото: Piter.tv