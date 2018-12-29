Генпрокуратура выявила нарушения в "Пулково", тянущие на 162 млн руб

Материалы дела по загрязнению реки Новая перейдут в СК по региону.

Генеральная прокуратура России нашла нарушения в деятельности "Воздушных ворот Северной столицы" после обращения депутата Госдумы Михаила Романова с просьбой проверить организацию. Надзорное ведомство обнаружила проблемы, связанные с очистительными сооружениями "Пулково", которые привели к загрязнение реки Новая.

По мнению сотрудников прокуратуры, "Воздушные ворота" нарушили правила обращения с экологически опасными отходами. Также установлен точный размер нанесенного ущерба. Он составляет 162 миллиона рублей.

В ближайшее время материалы расследования передадут в Северо-Западное следственное управление на транспорте СК. Там начнется доследственная проверка, а также правовое изучения деятельности ответственных должностных лиц Ростехнадзора. Также внимание экспертов затронет руководство аэропорта и подрядчиков, которые занимались строительством объекта.

Фото: Piter.tv