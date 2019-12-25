Валентин Енокаев стал главой транспортного комитета Смольного

Он работает в Комитете с 2020 года.

Губернатор назначил Валентина Енокаева председателем комитета по транспорту. Ранее он выполнял те же обязанности, но с приставкой "врио" в должности.

До назначения Енокаев работал первым заместителем председателя ведомства, а Комитет возглавлял Кирилл Поляков, который стал вице-губернатором.

Валентин Енокаев родился 4 ноября 1984 года в Ленинграде. В 2002-м году получил высшее образование в "Военмехе" по специальности "Информационно-космическая техника и технологии", после чего работал над проектами по строительству дорог и дорожной инфраструктуры.

С октября 2013 года был заместителем генерального директора – начальником управления развития транспортной инфраструктуры в АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области". После победы на конкурсе "Лидеры России" встречался в Владимиром Путиным, где рассказал о своем видении развития транспортного комплекса Петербурга. Енокаев рекомендовал отдать приоритет созданию Широтной магистрали скоростного движения.

Накануне появилась информация о том, что стоимость проезда в метро в 2023 году может вырасти до 70 рублей за поездку, однако в комитете по транспорту сообщили, что тарифы еще не установлены.

Фото: ВКонтакте / Валентин Енокаев