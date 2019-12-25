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В Комтрансе прокомментировали подорожание жетона в метро до 70 рублей
Сегодня, 9:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Комтрансе прокомментировали подорожание жетона в метро до 70 рублей

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Специалисты посоветовали дождаться официальной информации.

Стоимость проезда в петербургском метро в 2023 году может повыситься до 70 рублей, а поездка на автобусе – до 65 рублей. Проезд по единому электронному билету может вырасти до 49 и 43 рублей для метро и наземного транспорта соответственно. Об этом стало известно "Фонтанке" из заявки комитета по транспорту на дополнительное финансирование в 2023 году. 

Однако в комитете по транспорту "КП-Петербург" посоветовали не торопиться с окончательными выводами. СМИ сообщили, что пока что нет никакой конкретики и нужно дождаться официальной информации.

Отмечается, что в конечном итоге тарифы на проезд в общественном транспорте утверждает Комитет по тарифам. 

Фото: Piter.tv

Теги: жетон, комтрас, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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