В Комтрансе прокомментировали подорожание жетона в метро до 70 рублей

Специалисты посоветовали дождаться официальной информации.

Стоимость проезда в петербургском метро в 2023 году может повыситься до 70 рублей, а поездка на автобусе – до 65 рублей. Проезд по единому электронному билету может вырасти до 49 и 43 рублей для метро и наземного транспорта соответственно. Об этом стало известно "Фонтанке" из заявки комитета по транспорту на дополнительное финансирование в 2023 году.

Однако в комитете по транспорту "КП-Петербург" посоветовали не торопиться с окончательными выводами. СМИ сообщили, что пока что нет никакой конкретики и нужно дождаться официальной информации.

Отмечается, что в конечном итоге тарифы на проезд в общественном транспорте утверждает Комитет по тарифам.

Фото: Piter.tv