В 2023 году жетон в метро может подорожать до 70 рублей

Стоимость билетов длительного пользования в следующем году подорожает на уровень инфляции — 8,2 процента.

В городском транспорте цены могут вырасти в 2023 году. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на свой источник.

Так, по электронному билету разовая поездка в метро обойдется в 49 рублей, вместо прежних 45. Стоимость одного жетона вырастет до 70 рублей, вместо 65. В наземном транспорте цены увеличится с 40 и 60 до 43 и 65 соответственно.

Стоимость билетов длительного пользования в следующем году подорожает на уровень инфляции — 8,2 процента.

По данным издания, доппотребность комитета по транспорту, представленная в финансовый блок, составляет 38 млрд рублей к базовым 16 млрд. В заявке есть в том числе увеличение субсидии для перевозчиков. Она должна покрывать сумму, которую транспортные предприятия потратят на перевозку пассажиров за год. Однако из-за того, что тарифы на 2023 год еще не установлены, делать прогнозы еще рано.

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Фото: Piter.tv

