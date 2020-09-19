Более 736 млн рублей алиментов вернули детям приставы Петербурга

Накануне 13-летняя девочка получила от отца более 1,1 млн рублей.

Приставы Петербурга вернули детям более 736 млн рублей алиментов с начала 2022 года. Это на 232 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года, пишет пресс-служба ГУ ФССП по городу.

Накануне 13-летняя девочка получила от отца более 1,1 млн рублей. Выплатить эту сумму должнику помогла процедура банкротства. 52-летний отец должен был ежемесячно выплачивать по 25 тыс. рублей. Он занимался предпринимательством, при этом его банковские счета были пустыми. Из-за долгов он не мог выехать за пределы РФ. В результате должник решил запустить процедуру банкротства и закрыть долговые обязательства перед ребёнком и партнёрами.

Ранее бывшая "Мисс Татарстан" оклеветала мужа, обвинив его в изнасиловании. По словам экс-супруга Лейлы Асановой, до этого женщина писала на него заявление в полицию о похищении людей, хранении оружия и наркотиков.

Фото: Piter.tv

