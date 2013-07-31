Бывшая "Мисс Татарстан" оклеветала мужа, обвинив его в изнасиловании

По словам экс-супруга Лейлы Асановой, до этого женщина писала на него заявление в полицию о похищении людей, хранении оружия и наркотиков.

Бывшая модель Лейла Асанова, получившая титул "Мисс Татарстан — 1998", оштрафована на 50 тыс. рублей за клевету в отношении своего экс-супруга, предпринимателя Андрея Асанова. Она утверждала, что мужчина изнасиловал её, однако проведённая экспертиза и показания свидетельницы подтвердили ложное обвинение. Подробности в беседе с телеканалом "360" рассказал сам Асанов.

По словам несправделиво привлечённого к делу бизнесмена, Лейлу не устраивала семейная жизнь из-за чрезмерной любви к мужскому вниманию, поэтому она решила уйти. Пару лет назад она познакомилась с пенсионером в США и уехала к нему, оформив отказ от четырёх детей. Однако "американская мечта" не сбылась, и девушка вернулась назад.

Мужчина также рассказал, что до этого бывшая супруга писала на него другие ложные доносы в полицию – о похищении людей, хранении оружия и наркотиков. В результате обысков правоохранители ничего не нашли, поэтому Асанова пошла на крайние меры.

Видимо, решила, что если детей на себя оформить, будут алименты. Я так понимаю, что все было именно так...На следствии выяснилось, что она себе заранее синяков наставила, причем в соответствующих местах. У следователей сначала не было никаких сомнений, что я ее изнасиловал. Но потом экспертиза показала, что синякам пять-семь дней. Адрей Асанов, предприниматель

По словам бизнесмена, Лейла пригласила его домой, заранее подговорив подругу об инсценировке изнасилования и предложила ей стать свидетельницей. Позже обман был раскрыт, а сообщница призналась, что состояла в сговоре с Асановой.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве присяжные оправдали экс-главу частной школы за попытку убийства жены любовника.

Фото: ВКонтакте / Лейла Асанова