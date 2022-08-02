Василиса Маслова признана невиновной коллегией присяжных.

В Москве присяжные оправдали экс-главу частной школы за попытку убийства жены любовника. Коллегия присяжных заседателей на заседании в Гагаринском районном суде признала невиновной бывшего директора "Русского Гарварда" Василису Маслову. Ранее женщина обвинялась вместе со своими учениками в покушении на убийство.

Присяжные оправдали Василису Маслову и ее бывшую ученицу Ирину Погарченко. В отношении третьего фигуранта - Николая Фролова - вынесли обвинительный вердикт. Обсуждение последствий вердикта назначено на 3 августа. источник ТАСС

Следствие предполагало, что в конце 2019 года Василиса Маслова на почве ревности решила убить супругу мужчины, с которым она ранее состояла в любовных отношениях. Для совершения преступления подозреваемая якобы привлекла двух бывших учеников - девушку и мужчину. Им заказчица сообщала о передвижениях жертвы. В результате 9 января 2020 года мужчина напал на пострадавшую и шесть раз ударил ее ножом. Однако той удалось выжить. Напомним, что пострадавшая является супругой местного муниципального депутата Академического района Москвы от политической партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Сам Хананашвили уведомил СМИ о том, что с Василисой Масловой его связывают только рабочие отношения.

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