Адвокат Шевчука хочет перенести слушания по его делу в Петербург

Юрий Шевчук живет и работает в Петербурге, в Уфу ему будет не удобно приезжать на заседания.

Адвокат Юрия Шевчука будет ходатайствовать о том, что дело в отношении лидера ДДТ рассматривалось в Петербурге, а не в Уфе. Об этом "ТАСС" сообщил защитник Александр Передрук.

Если заседания будут в Уфе, Шевчук, скорее всего, не будет их посещать, так как это "нецелесообразно".

Обязанности посещать заседания у него нет, для этого у него есть адвокат. В рамках ближайшего судебного заседания будет решаться вопрос о территориальной подсудности дела и переносе его в Петербург, где Юрий Юлианович живет и работает, в Уфе ему неудобно посещать заседания. Александр Передрук, адвокат.

Напомним, полиция увидела в словах Юрия Шевчука про (цитата) "жопу президента" и "Родину" дискредитацию действий Вооруженных сил РФ. Дзержинский районный суд Петербурга направил дело в отношении лидера ДДТ в Советский районный суд Уфы, так как концерт проходил там.

Фото: YouTube / Скажи Гордеевой